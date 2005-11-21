Какой срок вклада вы считаете оптимальным? 3 месяца 13,16% (100) 6 месяцев 29,61% (225) 12 месяцев 31,05% (236) 2 года и более 7,50% (57) Не доверяю банкам 8,29% (63) У меня нет сбережений 10,39% (79)