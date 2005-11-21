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Какой срок вклада вы считаете оптимальным?

Начало: 21.11.2005

Конец: 12.01.2006

Опрос не активен.

Голосов: 765

Какой срок вклада вы считаете оптимальным?
Какой срок вклада вы считаете оптимальным?
3 месяца
  13,16% (100)
6 месяцев
  29,61% (225)
12 месяцев
  31,05% (236)
2 года и более
  7,50% (57)
Не доверяю банкам
  8,29% (63)
У меня нет сбережений
  10,39% (79)

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