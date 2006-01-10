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Какая версия banki.ru вам была бы полезна?

Начало: 10.01.2006

Конец: 14.06.2006

Опрос не активен.

Голосов: 669

Какая версия banki.ru вам была бы полезна?
Версия для печати
  15,82% (118)
WAP-версия
  8,04% (60)
Версия для КПК
  11,39% (85)
Версия для VGA-режима
  1,07% (8)
Устраивает существующая
  63,67% (475)

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