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Портрет посетителя Banki.ru: кто вы, клиент или сотрудник

Начало: 07.05.2006

Конец: 15.06.2006

Опрос не активен.

Голосов: 1035

Портрет посетителя Banki.ru: кто вы, клиент или сотрудник?
Сотрудник банка
  28,31% (293)
Клиент банка
  37,00% (383)
И клиент, и сотрудник
  17,10% (177)
Ни тот, ни другой
  17,58% (182)

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