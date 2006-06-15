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Готовы ли Вы купить паи ПИФов?

Начало: 15.06.2006

Конец: 20.07.2006

Опрос не активен.

Голосов: 649

Готовы ли Вы купить паи ПИФов?
Готов — высокая доходность
  18,31% (117)
Не готов — слишком рискованно
  21,91% (140)
Готов, но только не сейчас
  30,05% (192)
Уже купил
  13,93% (89)
А что такое ПИФ?
  15,81% (101)

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