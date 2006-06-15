Готовы ли Вы купить паи ПИФов? Готов — высокая доходность 18,31% (117) Не готов — слишком рискованно 21,91% (140) Готов, но только не сейчас 30,05% (192) Уже купил 13,93% (89) А что такое ПИФ? 15,81% (101)