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Кто в вашей семье принимает финансовые решения?

Начало: 26.07.2006

Конец: 26.08.2006

Опрос не активен.

Голосов: 670

Кто в вашей семье принимает финансовые решения?
муж
  35,08% (234)
жена
  20,84% (139)
теща
  3,30% (22)
семейный совет
  40,78% (272)

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