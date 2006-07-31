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Как вы оцениваете новый дизайн Allbanks.ru

Начало: 31.07.2006

Конец: 30.08.2006

Опрос не активен.

Голосов: 200

Как вы оцениваете новый дизайн Allbanks.ru?
Отлично
  25,25% (50)
Хорошо
  38,89% (77)
Удовлетворительно
  19,70% (39)
Плохо
  16,16% (32)

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