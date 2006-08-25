Кредитование нового бизнеса

Начало: 25.08.2006

Конец: 13.09.2006

Опрос не активен.

Голосов: 527

Представляет ли для вас интерес возможность получения кредита на «нулевом» цикле развития бизнеса (так называемый кредит Start-up)? Да 98,07% (507) Нет 1,93% (10)

Какая максимальная годовая процентная ставка представляется для Вас приемлемой? 15 13,57% (70) 20 10,66% (55) 12 10,08% (52) 10 8,91% (46) 18 6,78% (35) 16 3,88% (20) 14 3,49% (18) 15% 2,52% (13) 25 2,33% (12) 17 2,13% (11) 30 1,94% (10) 20% 1,94% (10) 19 1,74% (9) 13 1,74% (9) 12% 1,55% (8) 5 1,55% (8) 10% 1,36% (7) 18% 1,16% (6) 24 1,16% (6)

Какой минимальный срок кредитования представляется для Вас приемлемым (мес.)? 36 23,06% (119) 24 20,74% (107) 12 19,77% (102) 60 8,33% (43) 6 3,88% (20) 18 2,91% (15) 48 2,13% (11) 3 2,13% (11) 5 1,55% (8)

Какой период отсрочки платежа Вам необходим (мес.)? 6 25,50% (128) 3 22,51% (113) 1 11,35% (57) 2 11,16% (56) 12 7,37% (37) 4 2,59% (13) 0 1,99% (10) 24 1,99% (10) 5 1,99% (10)

Какая сумма кредита Вам необходима (тыс. долларов)? 10000 6,80% (35) 100 5,24% (27) 100000 4,85% (25) 50000 4,66% (24) 20000 4,27% (22) 10 4,08% (21) 50 3,50% (18) 20 3,50% (18) 30000 3,11% (16) 15000 2,91% (15) 300000 2,52% (13) 30 2,33% (12) 200000 2,14% (11) 500000 1,94% (10) 15 1,94% (10) 5000 1,75% (9) 1000000 1,75% (9) 25 1,55% (8) 150000 1,55% (8) 40000 1,55% (8) 3000 1,36% (7) 500 1,36% (7) 60 1,36% (7) 5 1,36% (7) 25000 1,36% (7)

В какой сфере Вы готовы начать бизнес (выбор сфер деятельности)? торговля 9,39% (45) строительство 4,38% (21) Услуги 2,51% (12) производство 2,30% (11) Оптовая торговля 1,88% (9) розничная торговля 1,46% (7) грузоперевозки 1,25% (6)

Имеется ли у Вас опыт работы в данной сфере? Да 88,21% (449) Нет 11,79% (60)

Имеется ли у Вас опыт ведения собственного бизнеса (в любой сфере)? Да 44,03% (398) Нет 12,28% (111) 5 8,30% (75) 2 5,42% (49) 3 5,09% (46) 10 4,31% (39) 1 3,65% (33) 4 2,43% (22) 6 2,32% (21) 7 1,33% (12) 15 1,33% (12) 12 1,11% (10)