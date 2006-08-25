Кредитование нового бизнеса

Опрос не активен.
Banki.ru совместно с одним из крупнейших коммерческих банков России проводит исследование «Кредитование бизнеса на первоначальном этапе».
Цель опроса – выяснить предпочтения потенциальных заемщиков, которые в дальнейшем будут учтены при разработке банком соответствующей программы. Просим посетителей Banki.ru, для которых тема кредитования нового бизнеса является актуальной, ответить на вопросы анкеты.
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|Представляет ли для вас интерес возможность получения кредита на «нулевом» цикле развития бизнеса (так называемый кредит Start-up)?
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|Да
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| 98,07% (507)
|Нет
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| 1,93% (10)
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|Какая максимальная годовая процентная ставка представляется для Вас приемлемой?
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|15
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| 13,57% (70)
|20
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| 10,66% (55)
|12
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| 10,08% (52)
|10
|
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| 8,91% (46)
|18
|
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| 6,78% (35)
|16
|
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| 3,88% (20)
|14
|
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| 3,49% (18)
|15%
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| 2,52% (13)
|25
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| 2,33% (12)
|17
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| 2,13% (11)
|30
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| 1,94% (10)
|20%
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| 1,94% (10)
|19
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| 1,74% (9)
|13
|
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| 1,74% (9)
|12%
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| 1,55% (8)
|5
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| 1,55% (8)
|10%
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| 1,36% (7)
|18%
|
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| 1,16% (6)
|24
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| 1,16% (6)
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|Какой минимальный срок кредитования представляется для Вас приемлемым (мес.)?
|
|36
|
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| 23,06% (119)
|24
|
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| 20,74% (107)
|12
|
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| 19,77% (102)
|60
|
|
| 8,33% (43)
|6
|
|
| 3,88% (20)
|18
|
|
| 2,91% (15)
|48
|
|
| 2,13% (11)
|3
|
|
| 2,13% (11)
|5
|
|
| 1,55% (8)
|
|Какой период отсрочки платежа Вам необходим (мес.)?
|
|6
|
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| 25,50% (128)
|3
|
|
| 22,51% (113)
|1
|
|
| 11,35% (57)
|2
|
|
| 11,16% (56)
|12
|
|
| 7,37% (37)
|4
|
|
| 2,59% (13)
|0
|
|
| 1,99% (10)
|24
|
|
| 1,99% (10)
|5
|
|
| 1,99% (10)
|
|Какая сумма кредита Вам необходима (тыс. долларов)?
|
|10000
|
|
| 6,80% (35)
|100
|
|
| 5,24% (27)
|100000
|
|
| 4,85% (25)
|50000
|
|
| 4,66% (24)
|20000
|
|
| 4,27% (22)
|10
|
|
| 4,08% (21)
|50
|
|
| 3,50% (18)
|20
|
|
| 3,50% (18)
|30000
|
|
| 3,11% (16)
|15000
|
|
| 2,91% (15)
|300000
|
|
| 2,52% (13)
|30
|
|
| 2,33% (12)
|200000
|
|
| 2,14% (11)
|500000
|
|
| 1,94% (10)
|15
|
|
| 1,94% (10)
|5000
|
|
| 1,75% (9)
|1000000
|
|
| 1,75% (9)
|25
|
|
| 1,55% (8)
|150000
|
|
| 1,55% (8)
|40000
|
|
| 1,55% (8)
|3000
|
|
| 1,36% (7)
|500
|
|
| 1,36% (7)
|60
|
|
| 1,36% (7)
|5
|
|
| 1,36% (7)
|25000
|
|
| 1,36% (7)
|
|В какой сфере Вы готовы начать бизнес (выбор сфер деятельности)?
|
|торговля
|
|
| 9,39% (45)
|строительство
|
|
| 4,38% (21)
|Услуги
|
|
| 2,51% (12)
|производство
|
|
| 2,30% (11)
|Оптовая торговля
|
|
| 1,88% (9)
|розничная торговля
|
|
| 1,46% (7)
|грузоперевозки
|
|
| 1,25% (6)
|
|Имеется ли у Вас опыт работы в данной сфере?
|
|Да
|
|
| 88,21% (449)
|Нет
|
|
| 11,79% (60)
|
|Имеется ли у Вас опыт ведения собственного бизнеса (в любой сфере)?
|
|Да
|
|
| 44,03% (398)
|Нет
|
|
| 12,28% (111)
|5
|
|
| 8,30% (75)
|2
|
|
| 5,42% (49)
|3
|
|
| 5,09% (46)
|10
|
|
| 4,31% (39)
|1
|
|
| 3,65% (33)
|4
|
|
| 2,43% (22)
|6
|
|
| 2,32% (21)
|7
|
|
| 1,33% (12)
|15
|
|
| 1,33% (12)
|12
|
|
| 1,11% (10)
|
|Какую форму обеспечения/залога кредита Вы готовы предоставить?
|
|Недвижимость
|
|
| 22,33% (180)
|Автотранспорт
|
|
| 21,84% (176)
|Ценные бумаги
|
|
| 2,85% (23)
|Поручительство третьих лиц, в том числе фондов содействия малому бизнесу
|
|
| 28,54% (230)
|Другое (укажите):
|
|
| 10,55% (85)