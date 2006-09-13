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Нужна ли вам личная страница (блог) на banki.ru?

Начало: 13.09.2006

Конец: 13.10.2006

Опрос не активен.

Голосов: 168

Нужна ли вам личная страница (блог) на banki.ru?
Да, нужна
  25,15% (42)
Нет, не нужна
  63,47% (106)
Буду только читать
  11,38% (19)

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