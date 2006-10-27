Вход

Какое из названий банка вам больше нравится (ВТБ)

Начало: 27.10.2006

Конец: 17.11.2006

Опрос не активен.

Голосов: 1434

Какое из названий банка вам больше нравится?
ВТБ
  17,63% (252)
ВТБ-Банк
  3,29% (47)
Внешторгбанк
  64,59% (923)
Банк Внешней Торговли
  4,62% (66)
Не вижу разницы
  9,87% (141)

← к списку опросов