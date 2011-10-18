Вопрос клиентам банков: намерены ли вы в 2007 году сменить банк?

28,96% (331)

Да, планирую

26,42% (302)

Нет, не намерен

34,30% (392)

Останусь в старом, но буду работать и с новыми банками

10,32% (118)

Ещё не решил