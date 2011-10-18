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Вопрос клиентам банков: намерены ли вы в 2007 году сменить банк?
28,96% (331)
Да, планирую
26,42% (302)
Нет, не намерен
34,30% (392)
Останусь в старом, но буду работать и с новыми банками
10,32% (118)
Ещё не решил
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