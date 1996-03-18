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Верите ли вы фактам, изложенным в письмах Френкеля?
36,48% (166)
верю
38,90% (177)
скорее верю
7,03% (32)
не верю
3,96% (18)
скорее не верю
13,63% (62)
затрудняюсь ответить
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