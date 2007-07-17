Знание банков и пользование услугами Банка ВТБ 24

Начало: 17.07.2007

Конец: 17.08.2007

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Голосов: 1760

Какие банки Вы знаете хотя бы по названию независимо от того, пользовались ли Вы их услугами или нет? Альфа-банк 9,13% (1505) Банк Москвы 8,22% (1356) ВТБ 7,90% (1303) ВТБ 24 8,88% (1465) Газпромбанк 7,15% (1179) Импэксбанк 7,31% (1206) МДМ-банк 7,19% (1185) Райффайзенбанк 7,92% (1306) Росбанк 7,00% (1154) Русский Стандарт 9,15% (1509) Сбербанк 9,53% (1571) Хоум Кредит Финанс банк 7,62% (1257) Не знаю ни одного банка 0,11% (18)

Видели или слышали ли Вы рекламу ВТБ 24? Если да, то где Вы ее видели / слышали? По телевизору 28,88% (1028) По радио 8,46% (301) В метро (на эскалаторах, в вагонах) 12,78% (455) В газете 11,26% (401) В журнале 11,40% (406) На улице (щиты, перетяжки) 19,21% (684) В другом месте 5,51% (196) Не видел(а) рекламу ВТБ 24 2,50% (89)

Пользуетесь ли Вы какими-либо услугами / продуктами банка ВТБ 24? Если да, то какими? Дебетовая карта 11,52% (207) Кредитная карта 4,12% (74) Дистанционное обслуживание / Телебанк 6,40% (115) Кредитование малого бизнеса 0,28% (5) Потребительский кредит 4,67% (84) Автокредит 0,89% (16) Ипотека 1,45% (26) Вклад / депозит 5,84% (105) Валютно-обменные операции 3,06% (55) Переводы по счетам физических лиц 2,95% (53) Переводы без открытия счета (Анелик, Вестерн Юнион и т.п.) 0,83% (15) Платежи без открытия счета в адрес организаций (напр., оплата коммунальных платежей) 1,17% (21) Банковские ячейки 0,72% (13) ПИФы 0,72% (13) Инвестиционные услуги 2,50% (45) Не пользуюсь услугами ВТБ 24 52,87% (950)

Насколько по 10-балльной шкале Вы довольны обслуживанием банка ВТБ 24 (1-совершенно не доволен, 10-полностью доволен)? 1 4,55% (18) 2 4,29% (17) 3 6,82% (27) 4 6,57% (26) 5 12,88% (51) 6 7,58% (30) 7 13,64% (54) 8 17,68% (70) 9 8,08% (32) 10 17,93% (71)