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Знание банков и пользование услугами Банка ВТБ 24

Начало: 17.07.2007

Конец: 17.08.2007

Опрос не активен.

Голосов: 1760

Какие банки Вы знаете хотя бы по названию независимо от того, пользовались ли Вы их услугами или нет?
Альфа-банк
  9,13% (1505)
Банк Москвы
  8,22% (1356)
ВТБ
  7,90% (1303)
ВТБ 24
  8,88% (1465)
Газпромбанк
  7,15% (1179)
Импэксбанк
  7,31% (1206)
МДМ-банк
  7,19% (1185)
Райффайзенбанк
  7,92% (1306)
Росбанк
  7,00% (1154)
Русский Стандарт
  9,15% (1509)
Сбербанк
  9,53% (1571)
Хоум Кредит Финанс банк
  7,62% (1257)
Не знаю ни одного банка
  0,11% (18)
Видели или слышали ли Вы рекламу ВТБ 24? Если да, то где Вы ее видели / слышали?
По телевизору
  28,88% (1028)
По радио
  8,46% (301)
В метро (на эскалаторах, в вагонах)
  12,78% (455)
В газете
  11,26% (401)
В журнале
  11,40% (406)
На улице (щиты, перетяжки)
  19,21% (684)
В другом месте
  5,51% (196)
Не видел(а) рекламу ВТБ 24
  2,50% (89)
Пользуетесь ли Вы какими-либо услугами / продуктами банка ВТБ 24? Если да, то какими?
Дебетовая карта
  11,52% (207)
Кредитная карта
  4,12% (74)
Дистанционное обслуживание / Телебанк
  6,40% (115)
Кредитование малого бизнеса
  0,28% (5)
Потребительский кредит
  4,67% (84)
Автокредит
  0,89% (16)
Ипотека
  1,45% (26)
Вклад / депозит
  5,84% (105)
Валютно-обменные операции
  3,06% (55)
Переводы по счетам физических лиц
  2,95% (53)
Переводы без открытия счета (Анелик, Вестерн Юнион и т.п.)
  0,83% (15)
Платежи без открытия счета в адрес организаций (напр., оплата коммунальных платежей)
  1,17% (21)
Банковские ячейки
  0,72% (13)
ПИФы
  0,72% (13)
Инвестиционные услуги
  2,50% (45)
Не пользуюсь услугами ВТБ 24
  52,87% (950)
Насколько по 10-балльной шкале Вы довольны обслуживанием банка ВТБ 24 (1-совершенно не доволен, 10-полностью доволен)?
1
  4,55% (18)
2
  4,29% (17)
3
  6,82% (27)
4
  6,57% (26)
5
  12,88% (51)
6
  7,58% (30)
7
  13,64% (54)
8
  17,68% (70)
9
  8,08% (32)
10
  17,93% (71)
Готовы ли Вы рекомендовать ВТБ 24 своим родственникам / друзьям / знакомым?
Да
  60,50% (242)
Нет
  14,75% (59)
Затрудняюсь ответить
  24,75% (99)

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