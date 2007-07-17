Знание банков и пользование услугами Банка ВТБ 24

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|Какие банки Вы знаете хотя бы по названию независимо от того, пользовались ли Вы их услугами или нет?
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|Альфа-банк
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| 9,13% (1505)
|Банк Москвы
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| 8,22% (1356)
|ВТБ
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| 7,90% (1303)
|ВТБ 24
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| 8,88% (1465)
|Газпромбанк
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| 7,15% (1179)
|Импэксбанк
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| 7,31% (1206)
|МДМ-банк
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| 7,19% (1185)
|Райффайзенбанк
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| 7,92% (1306)
|Росбанк
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| 7,00% (1154)
|Русский Стандарт
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| 9,15% (1509)
|Сбербанк
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| 9,53% (1571)
|Хоум Кредит Финанс банк
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| 7,62% (1257)
|Не знаю ни одного банка
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| 0,11% (18)
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|Видели или слышали ли Вы рекламу ВТБ 24? Если да, то где Вы ее видели / слышали?
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|По телевизору
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| 28,88% (1028)
|По радио
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| 8,46% (301)
|В метро (на эскалаторах, в вагонах)
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| 12,78% (455)
|В газете
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| 11,26% (401)
|В журнале
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| 11,40% (406)
|На улице (щиты, перетяжки)
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| 19,21% (684)
|В другом месте
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| 5,51% (196)
|Не видел(а) рекламу ВТБ 24
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| 2,50% (89)
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|Пользуетесь ли Вы какими-либо услугами / продуктами банка ВТБ 24? Если да, то какими?
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|Дебетовая карта
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| 11,52% (207)
|Кредитная карта
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| 4,12% (74)
|Дистанционное обслуживание / Телебанк
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| 6,40% (115)
|Кредитование малого бизнеса
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| 0,28% (5)
|Потребительский кредит
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| 4,67% (84)
|Автокредит
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| 0,89% (16)
|Ипотека
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| 1,45% (26)
|Вклад / депозит
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|
| 5,84% (105)
|Валютно-обменные операции
|
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| 3,06% (55)
|Переводы по счетам физических лиц
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| 2,95% (53)
|Переводы без открытия счета (Анелик, Вестерн Юнион и т.п.)
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| 0,83% (15)
|Платежи без открытия счета в адрес организаций (напр., оплата коммунальных платежей)
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| 1,17% (21)
|Банковские ячейки
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| 0,72% (13)
|ПИФы
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| 0,72% (13)
|Инвестиционные услуги
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| 2,50% (45)
|Не пользуюсь услугами ВТБ 24
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| 52,87% (950)
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|Насколько по 10-балльной шкале Вы довольны обслуживанием банка ВТБ 24 (1-совершенно не доволен, 10-полностью доволен)?
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|1
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| 4,55% (18)
|2
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| 4,29% (17)
|3
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| 6,82% (27)
|4
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| 6,57% (26)
|5
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| 12,88% (51)
|6
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| 7,58% (30)
|7
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| 13,64% (54)
|8
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| 17,68% (70)
|9
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| 8,08% (32)
|10
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| 17,93% (71)
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|Готовы ли Вы рекомендовать ВТБ 24 своим родственникам / друзьям / знакомым?
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|Да
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| 60,50% (242)
|Нет
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| 14,75% (59)
|Затрудняюсь ответить
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| 24,75% (99)