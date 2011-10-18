Какие возможности дистанционного обслуживания вам нужны?
12,74% (578)
Онлайн-заявка (кредит, банковская карта)
16,95% (769)
Получение информации по счетам
15,65% (710)
Оплата ЖКУ, мобильной связи
13,07% (593)
Управление банковскими картами
7,56% (343)
Открытие депозита
10,60% (481)
Внутренние переводы и конвертации
12,96% (588)
Переводы на счета/карты в банки РФ
4,72% (214)
Валютные переводы за рубеж
3,95% (179)
Переводы без открытия счета (WU и т.п.)
1,19% (54)
Не знаю, как пользоваться интернет-банком
0,62% (28)
Принципиально не пользуюсь
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