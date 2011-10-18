Банк для вас:

31,44% (133)

учреждение, к которому Вы не испытываете каких-либо эмоций

52,25% (221)

союзник и помощник в решении ваших финансовых задач

9,93% (42)

источник проблем и раздражения

6,38% (27)

затрудняюсь ответить

Ваше отношение к кредитам:

53,55% (226)

они принесли мне реальную пользу

24,17% (102)

они никак не отразились на моем положении

7,82% (33)

они нанесли мне реальный вред

14,45% (61)

затрудняюсь ответить

Бум розничного кредитования для развития России — это:

15,09% (64)

несомненный плюс

50,24% (213)

дает больше плюсов, чем минусов

21,23% (90)

дает больше минусов, чем плюсов

5,66% (24)

несомненный минус

7,78% (33)

затрудняюсь ответить

Основные характеристики банковского сервиса сегодня:

14,78% (102)

забота о клиенте, несомненный прогресс в обслуживании

16,09% (111)

хорошая информированность и компетентность

21,59% (149)

ощущение безразличия к клиентам

17,10% (118)

навязчивость

21,30% (147)

плохая информированность и некомпетентность

9,13% (63)

хамство и непрофессионализм банковского персонала

Ваша оценка развития банковских сетей:

7,68% (53)

банковские сети развиты чрезмерно

24,49% (169)

банковские сети развиты удовлетворительно

15,51% (107)

не хватает филиалов банков

4,93% (34)

не хватает банковских «точек» в торговых центрах

27,25% (188)

не хватает сети банкоматов

20,14% (139)

не хватает круглосуточного и «ночного» банкинга

Какими банковскими услугами Вы пользуетесь:

11,87% (203)

банковский депозит

14,91% (255)

текущий счет

22,34% (382)

пластиковая карта

14,80% (253)

кредит

12,57% (215)

оплата счетов

10,06% (172)

перевод денег

7,60% (130)

конвертация валюты

1,64% (28)

аренда сейфа

2,11% (36)

инвестиции

1,52% (26)

интернет-трейдинг

0,58% (10)

ОФБУ