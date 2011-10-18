Банк для вас:
31,44% (133)
учреждение, к которому Вы не испытываете каких-либо эмоций
52,25% (221)
союзник и помощник в решении ваших финансовых задач
9,93% (42)
источник проблем и раздражения
6,38% (27)
затрудняюсь ответить
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Ваше отношение к кредитам:
53,55% (226)
они принесли мне реальную пользу
24,17% (102)
они никак не отразились на моем положении
7,82% (33)
они нанесли мне реальный вред
14,45% (61)
затрудняюсь ответить
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Бум розничного кредитования для развития России — это:
15,09% (64)
несомненный плюс
50,24% (213)
дает больше плюсов, чем минусов
21,23% (90)
дает больше минусов, чем плюсов
5,66% (24)
несомненный минус
7,78% (33)
затрудняюсь ответить
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Основные характеристики банковского сервиса сегодня:
14,78% (102)
забота о клиенте, несомненный прогресс в обслуживании
16,09% (111)
хорошая информированность и компетентность
21,59% (149)
ощущение безразличия к клиентам
17,10% (118)
навязчивость
21,30% (147)
плохая информированность и некомпетентность
9,13% (63)
хамство и непрофессионализм банковского персонала
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Ваша оценка развития банковских сетей:
7,68% (53)
банковские сети развиты чрезмерно
24,49% (169)
банковские сети развиты удовлетворительно
15,51% (107)
не хватает филиалов банков
4,93% (34)
не хватает банковских «точек» в торговых центрах
27,25% (188)
не хватает сети банкоматов
20,14% (139)
не хватает круглосуточного и «ночного» банкинга
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Какими банковскими услугами Вы пользуетесь:
11,87% (203)
банковский депозит
14,91% (255)
текущий счет
22,34% (382)
пластиковая карта
14,80% (253)
кредит
12,57% (215)
оплата счетов
10,06% (172)
перевод денег
7,60% (130)
конвертация валюты
1,64% (28)
аренда сейфа
2,11% (36)
инвестиции
1,52% (26)
интернет-трейдинг
0,58% (10)
ОФБУ
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