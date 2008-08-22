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Какая должна быть ставка по вкладу, чтобы вы положили в банк деньги на 3 года?

Начало: 22.08.2008

Конец: 01.09.2008

Опрос не активен.

Голосов: 653

Какая должна быть ставка по вкладу, чтобы вы положили в банк деньги на 3 года?
13%
  4,50% (29)
14%
  4,97% (32)
15%
  35,25% (227)
не готов открыть вклад на такой долгий срок
  55,28% (356)

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