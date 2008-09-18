Забрали ли вы деньги из банка? Да, снял все 7,06% (88) Забрал частично 8,03% (100) Хотел, но не дали 3,69% (46) Не поддался панике 57,87% (721) Отнес еще денег 10,35% (129) У меня нет сбережений 13,00% (162)