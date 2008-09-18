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Забрали ли вы деньги из банка?

Начало: 18.09.2008

Конец: 23.09.2008

Опрос не активен.

Голосов: 1263

Забрали ли вы деньги из банка?
Да, снял все
  7,06% (88)
Забрал частично
  8,03% (100)
Хотел, но не дали
  3,69% (46)
Не поддался панике
  57,87% (721)
Отнес еще денег
  10,35% (129)
У меня нет сбережений
  13,00% (162)

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