Забрали ли вы деньги из банка? — 2

Забрали ли вы деньги из банка? • новое Да, снял все 10,97% (175) Забрал частично 12,60% (201) Хотел, но не дали 2,32% (37) Не поддался панике 44,83% (715) Отнес еще денег 13,73% (219) У меня нет сбережений 15,55% (248)