Вход

Забрали ли вы деньги из банка? — 2

Начало: 10.10.2008

Конец: 13.10.2008

Опрос не активен.

Голосов: 1607

Забрали ли вы деньги из банка? • новое
Да, снял все
  10,97% (175)
Забрал частично
  12,60% (201)
Хотел, но не дали
  2,32% (37)
Не поддался панике
  44,83% (715)
Отнес еще денег
  13,73% (219)
У меня нет сбережений
  15,55% (248)

← к списку опросов