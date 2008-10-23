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Готовы ли вы получать письмо со свежими банковскими новостями 2 раза в день?



Начало:  23.10.2008
Конец:  01.11.2008
Опрос не активен.
Голосов: 692
Готовы ли вы получать письмо от Banki.ru со свежими банковскими новостями 2 раза в день?
Да
  58,06% (400)
Нет
  27,00% (186)
Не подписан
  14,95% (103)

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