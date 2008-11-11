Какие цели вы ставите при открытии вклада? Заработать доход в виде процентов по вкладу 26,68% (799) Накопить нужную сумму 17,20% (515) Сохранить заработанное 38,80% (1162) Боюсь хранить дома 14,96% (448) Другое 2,37% (71)