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Какие цели вы ставите при открытии вклада



Начало:  11.11.2008
Конец:  11.12.2008
Опрос не активен.
Голосов: 2199
Какие цели вы ставите при открытии вклада?
Заработать доход в виде процентов по вкладу
  26,68% (799)
Накопить нужную сумму
  17,20% (515)
Сохранить заработанное
  38,80% (1162)
Боюсь хранить дома
  14,96% (448)
Другое
  2,37% (71)

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