Вход

Как сохранить деньги?



Начало:  21.01.2009
Конец:  28.01.2009
Опрос не активен.
Голосов: 758
Как сохранить деньги?
перевести в доллары
  11,32% (85)
перевести в евро
  13,85% (104)
смешанный пакет - евро/доллары/рубли
  45,27% (340)
открыть вклад
  11,58% (87)
акции / облигации / Пифы
  1,33% (10)
золото/инвестиционные монеты
  16,64% (125)

← к списку опросов