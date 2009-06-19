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Устраивает ли вас внешний вид форума?



Начало:  19.06.2009
Конец:  03.07.2009
Опрос не активен.
Голосов: 675
Устраивает ли вас внешний вид форума Banki.ru?
Да
  62,61% (422)
Нет
  17,51% (118)
Мне всё равно
  19,88% (134)

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