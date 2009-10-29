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На форуме Банки.ру вы в основном:



Начало:  29.10.2009
Конец:  28.11.2009
Опрос не активен.
Голосов: 1251
На форуме Банки.ру вы в основном:
задаете вопросы
  3,30% (41)
даете консультации, отвечаете
  6,76% (84)
читаете, в дискуссии вступаете крайне редко
  27,19% (338)
читаете, не участвуя в обсуждениях
  49,16% (611)
не захожу на форум
  13,60% (169)

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