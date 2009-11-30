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Какой валюте вы сейчас доверяете?



Начало:  30.11.2009
Конец:  16.12.2009
Опрос не активен.
Голосов: 1270
Какой валюте вы сейчас доверяете?
рубль
  44,81% (565)
доллар
  8,33% (105)
евро
  24,98% (315)
другой
  1,82% (23)
никакой
  20,06% (253)

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