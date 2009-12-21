Вход

Карта какой платежной системы у вас в кошельке?



Начало:  21.12.2009
Конец:  20.01.2010
Опрос не активен.
Голосов: 2048
Карта какой платежной системы у вас в кошельке?
MasterCard
  14,51% (296)
Visa
  37,70% (769)
И MasterCard, и Visa
  37,99% (775)
Другой
  2,79% (57)
Никакой
  7,01% (143)

← к списку опросов