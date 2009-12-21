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Как вы относитесь к новому логотипу Сбербанка?



Начало:  21.12.2009
Конец:  20.01.2010
Опрос не активен.
Голосов: 1881
Как вы относитесь к новому логотипу Сбербанка?
Понравился. Более современный, чем раньше.
  15,28% (285)
Прежний был лучше.
  12,23% (228)
Новый логотип такой же плохой как и старый.
  19,95% (372)
А разве у Сбербанка новый логотип?
  52,55% (980)

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