Как вы относитесь к новому логотипу Сбербанка? Понравился. Более современный, чем раньше. 15,28% (285) Прежний был лучше. 12,23% (228) Новый логотип такой же плохой как и старый. 19,95% (372) А разве у Сбербанка новый логотип? 52,55% (980)