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Приходилось ли вам сталкиваться с фальшивыми купюрами?



Начало:  21.01.2010
Конец:  19.02.2010
Опрос не активен.
Голосов: 1515
Приходилось ли вам сталкиваться с фальшивыми купюрами?
да
  54,20% (819)
нет
  45,80% (692)

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