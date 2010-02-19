Вход

Нужна ли вам банковская карта с функцией оплаты метро?



Начало:  19.02.2010
Конец:  14.03.2010
Опрос не активен.
Голосов: 1409
Нужна ли вам банковская карта с функцией оплаты метро?
да, активно пользуюсь
  14,05% (197)
да, собираюсь ее получить
  24,61% (345)
нет, мне это неинтересно
  61,34% (860)

← к списку опросов