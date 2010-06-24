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В какой валюте вы сейчас держите сбережения?



Начало:  24.06.2010
Конец:  24.07.2010
Опрос не активен.
Голосов: 2369
В какой валюте вы сейчас держите сбережения?
рубли
  49,66% (1169)
евро
  4,93% (116)
доллары
  4,50% (106)
смешанный пакет
  20,73% (488)
в другой
  0,93% (22)
у меня нет сбережений
  19,24% (453)

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