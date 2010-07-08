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Если вы оформляли временную регистрацию в России, то как именно?



Начало:  08.07.2010
Конец:  07.08.2010
Опрос не активен.
Голосов: 612
Если вы оформляли временную регистрацию в России, то как именно?
легально через подразделения миграционной службы
  36,96% (221)
за деньги через посредников
  25,25% (151)
не знаю, за меня это делал работодатель
  3,34% (20)
я живу в России нелегально
  34,45% (206)

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