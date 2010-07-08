Если вы оформляли временную регистрацию в России, то как именно? легально через подразделения миграционной службы 36,96% (221) за деньги через посредников 25,25% (151) не знаю, за меня это делал работодатель 3,34% (20) я живу в России нелегально 34,45% (206)