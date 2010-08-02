Вход

Кто вам помог решить проблему с банком?



Начало:  02.08.2010
Конец:  01.09.2010
Опрос не активен.
Голосов: 871
Кто вам помог решить проблему с банком?
сам банк
  25,49% (219)
Центробанк
  3,73% (32)
Роспотребнадзор
  1,40% (12)
ФАС
  1,51% (13)
суд
  5,47% (47)
Банки.ру
  10,71% (92)
никто
  26,43% (227)
никуда не жаловался, хотя проблемы были
  25,26% (217)

← к списку опросов