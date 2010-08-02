Кто вам помог решить проблему с банком? сам банк 25,49% (219) Центробанк 3,73% (32) Роспотребнадзор 1,40% (12) ФАС 1,51% (13) суд 5,47% (47) Банки.ру 10,71% (92) никто 26,43% (227) никуда не жаловался, хотя проблемы были 25,26% (217)