Испытываете ли вы неудобство от использования одноразовых паролей в интернет-банке? да, считаю, что они нужны лишь для подтверждения операций 26,21% (179) нет, это необходимая мера безопасности 54,47% (372) в моем интернет-банке одноразовых кодов нет 10,98% (75) мне все равно 8,35% (57)