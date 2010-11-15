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Хотели бы вы увидеть свою кредитную историю?



Начало:  15.11.2010
Конец:  15.12.2010
Опрос не активен.
Голосов: 341
Хотели бы вы увидеть свою кредитную историю?
Да
  85,34% (291)
Нет
  7,04% (24)
Я ее уже видел
  3,81% (13)
А что это такое?
  3,81% (13)

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