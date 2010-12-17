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Рассказываете ли вы своим близким о том, сколько зарабатываете?



Начало:  17.12.2010
Конец:  17.01.2011
Опрос не активен.
Голосов: 232
Рассказываете ли вы своим близким о том, сколько зарабатываете?
Да
  49,14% (114)
Нет
  24,14% (56)
Утаиваю незначительную часть доходов
  21,55% (50)
Утаиваю большую часть доходов
  5,17% (12)

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