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Сколько вы тратите на путешествия (из расчета на члена семьи)?
Более 10 тыс. долл. в год
  5,50% (18)
5-10 тыс. долл. в год
  7,34% (24)
2-5 тыс. долл. в год
  29,36% (96)
Менее 2 тыс. долл. в год
  29,05% (95)
Я не путешествую
  28,75% (94)

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