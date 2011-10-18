Сколько вы тратите на путешествия (из расчета на члена семьи)? Более 10 тыс. долл. в год 5,50% (18) 5-10 тыс. долл. в год 7,34% (24) 2-5 тыс. долл. в год 29,36% (96) Менее 2 тыс. долл. в год 29,05% (95) Я не путешествую 28,75% (94)