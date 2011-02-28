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Есть ли у вас iPad?



Начало:  28.02.2011
Конец:  28.03.2011
Опрос не активен.
Голосов: 302
Есть ли у вас iPad?
Да, это полезная вещь
  9,93% (30)
Нет, но гаджет интересный
  38,74% (117)
Не вижу в нем смысла
  51,32% (155)

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