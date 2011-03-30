Изучаете ли вы банковские тарифы и условия обслуживания? Читаю сразу в офисе, ищу ошибки 45,43% (164) Читаю, но уже дома 22,16% (80) Просматриваю по диагонали 24,93% (90) Не читаю 7,48% (27)