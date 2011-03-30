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Изучаете ли вы банковские тарифы и условия обслуживания?



Начало:  30.03.2011
Конец:  30.04.2011
Опрос не активен.
Голосов: 361
Изучаете ли вы банковские тарифы и условия обслуживания?
Читаю сразу в офисе, ищу ошибки
  45,43% (164)
Читаю, но уже дома
  22,16% (80)
Просматриваю по диагонали
  24,93% (90)
Не читаю
  7,48% (27)

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