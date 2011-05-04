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8 сентября - День финансиста. Какой формат вы бы предпочли?



Начало:  04.05.2011
Конец:  04.06.2011
Опрос не активен.
Голосов: 923
8 сентября - День финансиста. Какой формат вы бы предпочли? (Опрос проводится при поддержке Unitedfinancialgang)
Официальная церемония
  23,51% (217)
Празднование в ночном клубе
  38,79% (358)
Деловой прием и дискотека
  37,70% (348)

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