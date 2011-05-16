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Считаете ли вы полезным отображение следующей информации на форуме: ваш пол и город?



Начало:  16.05.2011
Конец:  16.06.2011
Опрос не активен.
Голосов: 862
Считаете ли вы полезным отображение следующей информации на форуме: ваш пол и город?
Да
  41,88% (361)
Нет
  32,02% (276)
Все равно
  26,10% (225)

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