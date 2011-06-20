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Спорный момент: Нужно ли отменять комиссии по кредитам?

Начало: 20.06.2011

Конец: 22.06.2011

Опрос не активен.

Голосов: 269

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А вы как считаете?
Нужно отменять комиссии
  74,72% (201)
Нужно оставить комиссии
  11,90% (32)
Мне безразлично
  13,38% (36)

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