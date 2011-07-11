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Какой приз вручать победителю Народного рейтинга?



Начало:  11.07.2011
Конец:  20.07.2011
Опрос не активен.
Голосов: 1251
Какой приз вручать победителю Народного рейтинга?
iPhone
  10,79% (135)
iPad
  31,97% (400)
Видеокамеру
  0,88% (11)
Фотоаппарат
  1,36% (17)
Ноутбук
  16,95% (212)
Компьютер
  0,72% (9)
Sony PlayStation3
  7,19% (90)
Лучше деньгами
  30,14% (377)

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