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Спорный момент: Изменит ли принятие закона о взыскании просроченной задолженности работу коллекторов?

Начало: 01.08.2011

Конец: 04.08.2011

Опрос не активен.

Голосов: 93

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Нужен ли закон о коллекторах?
Да, нужен
  65,59% (61)
Нет, не нужен
  21,51% (20)
Мне все равно
  12,90% (12)

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