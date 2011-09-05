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Спорный момент: Нужны ли банкам клиентские офисы?

Начало: 05.09.2011

Конец: 08.09.2011

Опрос не активен.

Голосов: 502

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А вам нужны банковские офисы?
Да, нужны
  40,44% (203)
Нет, не нужны
  49,60% (249)
Мне безразлично
  9,96% (50)

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