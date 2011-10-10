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Спорный момент: Нужно ли избавляться от наличных денег?

Начало: 10.10.2011

Конец: 12.10.2011

Опрос не активен.

Голосов: 223

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Вам удобно расплачиваться наличными?
Да
  41,26% (92)
Нет
  42,15% (94)
Мне все равно
  16,59% (37)

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