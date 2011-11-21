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Спорный момент: Нужна ли в России универсальная электронная карта?

Начало: 21.11.2011

Конец: 23.11.2011

Опрос не активен.

Голосов: 316

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Вам нужна универсальная электронная карта?
Да, нужна
  41,14% (130)
Нет, не нужна
  44,30% (140)
Мне все равно
  14,56% (46)

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