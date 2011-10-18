Используете ли вы соцсети в работе?

Общаетесь ли вы в соцсетях по работе? Да, у нас есть закрытая группа сотрудников 2,75% (36) Да, решаю с коллегами рабочие вопросы 3,74% (49) Да, но коллеги - мои друзья, я не делаю различий 5,95% (78) Да, только с внешними партнёрами 1,98% (26) Да, мой профиль там вместо резюме :) 0,53% (7) Нет, социальные сети - только для друзей 28,22% (370) Не использую социальные сети на работе 50,04% (656) Не работаю, и поэтому мой ответ "нет" 6,79% (89)