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Используете ли вы соцсети в работе?



Начало:  28.11.2011
Конец:  11.12.2011
Опрос не активен.
Голосов: 1311

 Нам интересно ваше мнение об использовании вами социальных сетей для рабочих отношений.
Общаетесь ли вы в соцсетях по работе?
Да, у нас есть закрытая группа сотрудников
  2,75% (36)
Да, решаю с коллегами рабочие вопросы
  3,74% (49)
Да, но коллеги - мои друзья, я не делаю различий
  5,95% (78)
Да, только с внешними партнёрами
  1,98% (26)
Да, мой профиль там вместо резюме :)
  0,53% (7)
Нет, социальные сети - только для друзей
  28,22% (370)
Не использую социальные сети на работе
  50,04% (656)
Не работаю, и поэтому мой ответ "нет"
  6,79% (89)

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