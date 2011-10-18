Используете ли вы соцсети в работе?

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|Общаетесь ли вы в соцсетях по работе?
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|Да, у нас есть закрытая группа сотрудников
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| 2,75% (36)
|Да, решаю с коллегами рабочие вопросы
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| 3,74% (49)
|Да, но коллеги - мои друзья, я не делаю различий
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| 5,95% (78)
|Да, только с внешними партнёрами
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| 1,98% (26)
|Да, мой профиль там вместо резюме :)
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| 0,53% (7)
|Нет, социальные сети - только для друзей
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| 28,22% (370)
|Не использую социальные сети на работе
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| 50,04% (656)
|Не работаю, и поэтому мой ответ "нет"
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| 6,79% (89)