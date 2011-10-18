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В каких социальных сетях вы зарегистрированы?



Начало:  12.12.2011
Конец:  25.12.2011
Опрос не активен.
Голосов: 55

 Социальных сетей много. А какими пользуетесь вы?
В каких социальных сетях вы общаетесь?
В контакте
  31,71% (39)
Одноклассники
  20,33% (25)
Facebook
  14,63% (18)
МойКруг (Яндекс)
  2,44% (3)
МойМир (mail.ru)
  15,45% (19)
LinkedIn
  0,00% (0)
Профессионалы.ру
  0,81% (1)
Google+
  2,44% (3)
ЖЖ
  5,69% (7)
Twitter
  3,25% (4)

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