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Спорный момент: Будет ли в следующем году в российской экономике кризис?

Начало: 27.12.2011

Конец: 31.12.2011

Опрос не активен.

Голосов: 322

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Вы ждете кризис в 2012 году?
Да
  59,32% (191)
Нет
  32,61% (105)
Мне безразлично
  8,07% (26)

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