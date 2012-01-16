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Спорный момент: Должен ли ЦБ регулировать ставки по вкладам?

Начало: 16.01.2012

Конец: 19.01.2012

Опрос не активен.

Голосов: 264

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Нужно ли ограничивать ставки по вкладам?
Да
  17,42% (46)
Нет
  78,41% (207)
Мне все равно
  4,17% (11)

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