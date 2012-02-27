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Спорный момент: Стоит ли банкам кредитовать стартапы?

Начало: 27.02.2012

Конец: 01.03.2012

Опрос не активен.

Голосов: 88

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Нужно ли выдавать кредиты стартапам?
Да
  54,55% (48)
Нет
  37,50% (33)
Затрудняюсь ответить
  7,95% (7)

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