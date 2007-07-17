Видели или слышали ли Вы рекламу ВТБ 24? Если да, то где Вы ее видели / слышали? По телевизору

По радио

В метро (на эскалаторах, в вагонах)

В газете

В журнале

На улице (щиты, перетяжки)

В другом месте

Не видел(а) рекламу ВТБ 24

