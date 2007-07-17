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Знание банков и пользование услугами Банка ВТБ 24
17.07.2007 09:36 1760
Какие банки Вы знаете хотя бы по названию независимо от того, пользовались ли Вы их услугами или нет?
Альфа-банк
Банк Москвы
ВТБ
ВТБ 24
Газпромбанк
Импэксбанк
МДМ-банк
Райффайзенбанк
Росбанк
Русский Стандарт
Сбербанк
Хоум Кредит Финанс банк
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Видели или слышали ли Вы рекламу ВТБ 24? Если да, то где Вы ее видели / слышали?
По телевизору
По радио
В метро (на эскалаторах, в вагонах)
В газете
В журнале
На улице (щиты, перетяжки)
В другом месте
Не видел(а) рекламу ВТБ 24
Пользуетесь ли Вы какими-либо услугами / продуктами банка ВТБ 24? Если да, то какими?
Дебетовая карта
Кредитная карта
Дистанционное обслуживание / Телебанк
Кредитование малого бизнеса
Потребительский кредит
Автокредит
Ипотека
Вклад / депозит
Валютно-обменные операции
Переводы по счетам физических лиц
Переводы без открытия счета (Анелик, Вестерн Юнион и т.п.)
Платежи без открытия счета в адрес организаций (напр., оплата коммунальных платежей)
Банковские ячейки
ПИФы
Инвестиционные услуги
Не пользуюсь услугами ВТБ 24
Насколько по 10-балльной шкале Вы довольны обслуживанием банка ВТБ 24 (1-совершенно не доволен, 10-полностью доволен)?
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На чем основано Ваше мнение?
Готовы ли Вы рекомендовать ВТБ 24 своим родственникам / друзьям / знакомым?
Да
Нет
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