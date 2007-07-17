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Знание банков и пользование услугами Банка ВТБ 24

 17.07.2007 09:36
 1760


Какие банки Вы знаете хотя бы по названию независимо от того, пользовались ли Вы их услугами или нет?
 Альфа-банк
 Банк Москвы
 ВТБ
 ВТБ 24
 Газпромбанк
 Импэксбанк
 МДМ-банк
 Райффайзенбанк
 Росбанк
 Русский Стандарт
 Сбербанк
 Хоум Кредит Финанс банк
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